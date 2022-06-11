英將尋求庇護者送盧安達 法官放行聯合國不樂見

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國預定下週起根據與盧安達的協議安排班機，將尋求庇護者遣送盧安達，難民權益團體和相關工會緊急提出異議，但英國法官今天拒絕發出禁制令，判決政治人物必須管理移民政策。

法新社報導，聯合國難民署（UN Refugee Agency）的委任律師稍早表示，英國內政部曾宣稱聯合國難民事務高級專員支持英國與盧安達這項安排，但這是不實說法，聯合國難民署對此安排「絕不贊同」。

英國政府與盧安達達成協議後，計劃在14日將第一批尋求庇護者遣送盧安達，以遏阻非法移民乘船冒險橫渡英吉利海峽。

難民權益團體和代表英國邊境檢查署（Border Force）員工的工會在倫敦的高等法院對這項計畫提出異議，尋求發出禁制令，以擋下14日和之後所有的遣送航班。

他們認為這項計畫侵犯尋求庇護者的人權，並表示政府無法證明所謂盧安達是安全目的地的說法。

但法官史威孚特（Jonathan Swift）在審理一天後做出決定，認定英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）「遂行移民管控決策」符合「公共利益」。

然而史威孚特允許對他的判決提出上訴，表示上訴法院的法官將在13日審理此案，同時還為下個月高等法院為期兩天的進一步審理訂定日期。

巴特爾樂見此舉，她說政府「將不會受到阻礙，得以打擊致命的人口走私交易並最終挽救生命」。她還說：「盧安達是一個安全的國家，先前為難民提供安全避風港而受到認可。」

但爭取阻止這項政策的人權團體對此表示「失望」，一名宗教領袖說，這讓她「對身為英國人深感羞愧」。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110611