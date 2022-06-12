更多編輯台推薦新聞：
書評／從《修正》到《十字路》 法蘭岑的家庭悲喜劇與救贖
文化

書評／從《修正》到《十字路》 法蘭岑的家庭悲喜劇與救贖

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土5萬643例 增163人死亡、426例中重症
首頁 / 國際

談中核武發展 魏鳳和：70週年閱兵展示新武器已列裝

2022/6/12 13:40（6/12 13:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國國防部長魏鳳和12日在新加坡「香格里拉對話」發表演講。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月12日
中國國防部長魏鳳和12日在新加坡「香格里拉對話」發表演講。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）中國國防部長魏鳳和今天在「香格里拉對話」談及中國核力發展時表示，發展核武是為了「自衛防禦」，先前在建政70週年閱兵式展示的新型武器裝備，都已列入軍隊裝備。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。魏鳳和今天以「中國對區域秩序的願景」為主題發表演講，談及台灣問題、中美關係、俄烏戰爭等議題。

對於與會者問及中國核武發展，魏鳳和回應表示，中國核部隊建立已有50多年，有很大的進展。他稱，中國採取「自衛防禦」的核政策，發展核武是為了消滅核武器，為了「保衛國家和平」，使其免遭戰爭劫難，特別是免遭核戰劫難。

至於目前核武發展進度，他說，建政70週年閱兵式展示的新型武器裝備，都已列入軍隊裝備，並稱，中國「不搞軍備競賽」，而是適度、適當地「走中國特色的核力量發展道路」。

2019年，中國在北京舉行的建政70週年閱兵式展示多項武器裝備，其中包括東風17、長劍100、東風41、巨浪2等飛彈。

東風41是中國在1984年即立案研發的洲際彈道核飛彈，可攜帶10個彈頭。綜合已知資料，最大射程可達1.5萬公里，號稱能「鎖定全球戰略目標」，更被視為中國抗衡美國核武頭號利器。（編輯：韋樞）1110612

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族