好萊塢逾200名人連署 籲影視劇情用槍要負責仼

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）好萊塢超過200位名人連署公開信，要求電影和電視節目描繪出負責任的擁槍權，並限制涉及兒童與槍枝的場景。

根據今天公布的公開信，連署人包括艾米舒默（Amy Schumer）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）和馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等好萊塢明星，以及王牌製作人J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）、香達萊姆斯（Shonda Rhimes）和盧卡斯影業（Lucasfilm）老闆甘迺迪（Kathleen Kennedy）。

脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）、導演阿帕托（Judd Apatow）與亞當麥凱（Adam McKay）及編劇勞倫斯（Bill Lawrence）和林道夫（Damon Lindelof）等也加入連署。

防止槍械暴力的非營利組織「布雷迪運動」（Brady Campaign）提供的公開信寫道：「對於吸菸、酒駕、繫安全帶和婚姻平權的文化態度發展過程，在很大程度上都受到了電影和電視的影響。現在是採取槍枝安全措施的時候了。」

「我們並非要求大家停止在影視上秀出槍枝。我們是在要求編劇、導演和製作人注意到影視中的槍枝暴力，並且示範槍枝安全最佳做法。」

信中建議的措施包括展現劇中角色會把槍枝安全鎖好，以及在「不犧牲敘事完整性」的情況下，在開拍前商議是否有其他替代方案能取代用槍。

信中提到最近槍枝已超越車禍，成為美國未成年人的主要死因，並要求「創作圈的同僚」限制含有兒童和槍枝的場景。

美國近來頻傳重大槍擊事件，包括上個月中紐約州水牛城（Buffalo）發生與種族歧視有關的超市槍擊案，奪走10條人命。10天後，德州尤瓦爾迪（Uvalde）發生小學槍擊事件，造成19名學童和2名教師喪命。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，2020年美國總計有4368名19歲以下兒童和青少年命喪槍下。

公開信中寫說，世界各地的電視和電影作品或多或少都會出現槍枝，但唯有美國存在槍枝暴力氾濫的問題。

「責任在於那些更害怕失去權力而不是拯救生命的政治人物支持寬鬆的槍枝法。」

「問題不是我們造成，但我們希望協助解決。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110614