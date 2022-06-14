涉密謀襲LGBTQ活動 白人民族主義團體31人保釋

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（中央社愛達荷州科達倫13日綜合外電報導）美國法院人員今天說，31名白人民族主義團體「愛國者陣線」（Patriot Front）成員上週末因涉嫌策劃擾亂LGBTQ遊行活動被捕，現已交保獲釋，未來幾週將出庭應訊。

愛達荷州科達倫（Coeur d'Alene）警長懷特（Lee White）表示，這些人11日在搭乘的貨運卡車遭臨檢盤查後被捕，面臨密謀暴亂等輕罪。

懷特說，當地居民看到這群人身穿類似服裝，戴著面罩拿著盾牌，「有如軍隊般」擠進卡車內，因而報警。

他說，10分鐘後警方攔下這輛卡車，地點距離LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）名為Pride in the Park的活動不遠。

庫特內郡（Kootenai County）一名法院人員證實這群人已保釋，之後將出庭應訊。

懷特今天在記者會上說，當局事先並不知道這群人預計在愛州首府波伊西（Boise）以北約612公里的科達倫鬧事。

網路上公布的逮捕影片顯示，這群人穿著類似的卡其褲、藍色上衣、頭戴白面罩和棒球帽，雙手被綁著，跪在卡車旁。

懷特說，警方從卡車內起出至少1枚煙霧彈、1批盾牌、護脛以及「任務計畫」文件，足以表明他們的意圖。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110614