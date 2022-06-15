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日本國會將休會 朝野政黨備戰參院大選

2022/6/15 12:11
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本國會本會期將於今天休會，可望通過包括「兒童家庭廳」設置條例、防止遭逼迫演出成人影片等法案。面對預計7月10日投開票的參議院大選，朝野政黨將進入事實上選戰期間。

日本國會會期分為常會、臨時會、特別會，但一般習慣稱為通常國會、臨時國會及特別國會。

日本放送協會（NHK）報導，日本國會本會期從1月17日開議後，即將在今天休會。參眾兩院下午將舉行休會手續，正式結束150天會期。

參議院全體會議上午將通過「兒童家庭廳」設置條例、防止遭逼迫演出成人影片等重大法案，這意謂日本政府本會期所提出的61項法案預料將全數通過，是日本政府繼1996年的橋本龍太郎內閣以來、二次大戰後第3次在「通常國會」提出法案全獲通過。

目前預計參議院大選將於6月22日公告、7月10日投開票，因此，朝野政黨休會後將進入事實上選戰期間。

富士新聞網報導，日本政府下午將召開臨時內閣會議，決定參議院大選的正式日程。首相岸田文雄也預計在晚間6時針對國會休會舉行記者會。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110615

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