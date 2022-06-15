猴痘是否列國際關注公共衛生緊急事件 WHO將討論

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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，下週將召開緊急會議，判定是否將全球猴痘擴散列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

聯合國旗下的世衛組織也正著手更改這種疾病的名稱。這種疾病長期以來只在西非和中非出現，但過去兩個月全球已有數十個國家發現1000多起病例。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴記者：「猴痘的爆發不尋常，令人擔憂。」

「出於這個原因，我決定下週根據國際衛生條例召集緊急委員會（Emergency Committee），以評估此次疫情是否構成國際關注公共衛生緊急事件。」

緊急委員會將於6月23日開會討論此事。「國際關注公共衛生緊急事件」是世衛組織可以發出的最高警報。

譚德塞表示：「世衛組織還在就改變猴痘病毒的名稱…及其引起的疾病，與來自世界各地的合作夥伴和專家合作。」

「我們將盡快公布新名稱。」

超過30名科學家上週寫道：「迫切需要一種非歧視性和非污名化的猴痘命名。」

他們寫道：「在當前全球爆發的背景下，繼續提及並將這種病毒命名為非洲的病毒不僅不準確，而且具有歧視性和污名化。」

猴痘最早在獼猴身上發現，但據信許多病例是由囓齒動物傳播給人類。猴痘的正常初始症狀包括高燒、淋巴結腫大和水痘樣皮疹。

然而，美國疾病控制和預防中心（CDC）上週表示，目前的病例並不總是出現類流感症狀，皮疹有時僅限於某些區域。

譚德塞表示，今年已有來自39個國家的1600例猴痘確診病例和1500例疑似病例通報世衛組織，其中32個國家最近受到病毒侵襲。

譚德塞說，已經流行猴痘的國家通報72人死亡，但新感染的國家沒有發現任何人死亡。

他補充說：「不過世衛組織正在確認巴西猴痘相關死亡的新聞報導。」

世衛組織為了對抗全球傳播，建議使用「久經驗證的公共衛生工具，包括對感染患者的監測、接觸者追蹤和隔離」，但不建議大規模接種猴痘疫苗。

歐洲聯盟（European Union）今天稍早表示，已購買近11萬劑疫苗。

譚德塞告訴記者：「天花疫苗雖然可望對猴痘提供一些保護，但臨床數據有限，供應也有限。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110615