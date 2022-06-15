美國國會通過法案 維安保護擴及大法官家屬

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國一名男子上週持槍至最高法院保守派大法官卡瓦諾住處附近並揚言殺害他。聯邦眾議院今天繼參院之後通過法案，將維安對象擴及大法官們的家屬。法案將交由總統拜登簽署。

法新社報導，聯邦眾議院今天以396票贊成、27票反對的結果，在聯邦參議院通過法案1個月之後，跟著通過「最高法院警察平等法案」（Supreme Court Police Parity Act）。

眾議院少數黨共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）推文說：「一名持武器的危險男子曾意圖謀殺最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。今天，我們對左翼激進分子傳達出明確訊息：你恐嚇不了最高法院大法官。」

大法官本身已有維安人員保護。法案如今將送交拜登簽署。

路透社報導，美國最高法院再過數週將針對密西西比州一起攸關墮胎權的重要案子做出裁定。上個月外洩的意見草案顯示，在最高法院占多數的保守派大法官準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障全美墮胎權的裁定。

墮胎權是美國最具爭議的議題之一，最高法院意見草案曝光後，部分大法官住家外就出現抗議人群。本月8日，加州一名持有槍械、子彈、鐵撬和胡椒噴霧的男子在卡瓦諾住家附近被捕，並以企圖謀殺罪名被起訴。

美國司法部也提供更多支援給最高法院既有的警力。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1110615