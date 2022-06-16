捷克7月起輪值歐盟主席國 宣布5大優先議程

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（中央社記者田習如台北16日電）捷克將自7月接下法國的棒子輪值歐盟理事會主席國，總理費亞拉15日宣布下半年5大優先議題：烏克蘭、能源、防衛、經濟、民主。

費亞拉（Petr Fiala）在向捷克國會報告及隨後的記者會中說明安排歐盟部長理事會（Council of the European Union）下半年議程的5個優先重點，首要就是援助烏克蘭。

他說：「俄羅斯的侵略撼動了許多我們過去確信的事。」因此，除了將持續大力支援烏克蘭難民和重建，還有攸關糧食安全的供應鏈問題、區域安全的共同防衛問題，也是捷克的焦點。

俄烏戰爭正在改變歐洲的能源版圖，捷克與法國都是高度依賴核能的國家，不過，歐洲議會環境委員會和經濟委員會在14日的聯席會議中通過表決反對將核能和天然氣列入歐盟的「永續能源」項目，對想要靠核能因應歐盟降低對俄國能源依賴的捷克等國構成挑戰。

費亞拉宣布的第5個重點是維護民主價值。除了俄國是歐盟當前最需迫切對付的民主破壞者，也令人立即聯想到中國。費亞拉未在昨天特別提出中國，不過捷克駐歐盟大使荷爾達（EDITA HRDÁ）4月在美國政治新聞網站Politico的專訪中回答了這個問題。

她說：「我們對中國的態度繫於：中國對俄國的最低道德標準將會降到多低？我們需要知道誰是朋友而誰不是。」

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荷爾達並指出歐盟將透過貿易等方式與拉丁美洲國家走得更近，「這些國家正面臨要在我們的或中國的經濟模式之間作選擇，歐盟可在其間有角色。」

歐盟理事會主席國是由27個成員國每半年輪值，主持除了外交事務的9個領域理事會，負責推動政策議程。雖然主席國的實權在「里斯本條約」後被削減，但仍具協調設定議題的影響力，尤其俄烏戰爭後，東歐國家在歐盟的重要性大增，捷克將如何調整歐洲的權力槓桿，下半年可好好觀察。（編輯：高照芬）1110616