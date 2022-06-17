涉國會暴動案 美大法官湯瑪斯妻稱樂意作證

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國最高法院大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）的妻子金尼．湯瑪斯（Virginia "Ginni" Thomas）今天表示，她渴望與調查去年1月6日國會襲擊事件的眾院特別委員會談一談。

路透社報導，特別委員會民主黨籍主席湯普森（Bennie Thompson）表示會尋求聽取金尼．湯瑪斯的證詞，她對這番評論做出回應。

金尼．湯瑪斯告訴新聞網站「每日傳訊」（The Daily Caller）：「我等不及要澄清誤解。我期待與他們交談。」

「華盛頓郵報」本週稍早報導，特別委員會取得金尼．湯瑪斯和律師伊斯特曼（John Eastman）之間的電子郵件；伊斯特曼涉及阻止認證總統拜登在2020年11月大選中擊敗川普的行動。華郵報導引用兩名不願透露姓名的消息人士指出，電郵顯示金尼．湯瑪斯「推翻總統選舉的努力比先前所知的更為廣泛」。

湯普森今天稍早在國會對媒體說：「是時候讓我們邀請她來談談了。」

伊斯特曼透過發布在新聞平台Substack的聲明表示，華郵取得的電子郵件相當於「基於選擇性洩密的不實影射」，與委員會聽證會無關。

伊斯特曼表示：「我可以明確地證實，我從未與湯瑪斯夫人或湯瑪斯大法官討論過任何未決或可能提交法院的事項。我們從未、也不會參與這類討論，且2020年12月或其他任何時候，也都沒有這麼做。」

一位聯邦法官最近命令伊斯特曼，將選舉結束後、他開始推動選舉結果無效期間的文件交付特別委員會。

這位法官3月表示，作為計畫的一部分，川普和伊斯特曼「更有可能」已犯下重罪，包括密謀欺騙美國。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110617