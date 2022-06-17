美國阿拉巴馬州教會槍擊案 警：2死1傷嫌犯落網

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（中央社維斯塔維亞山市16日綜合外電報導）美國警方表示，一名獨自犯案的槍手今晚在阿拉巴馬州伯明罕市郊區的一間教堂附近，朝一小群聚會人士開槍，造成2人傷重不治、1人受傷，嫌犯之後遭到逮捕。

美聯社報導，警官魏爾（Shane Ware）說，這起攻擊發生在主要城市伯明罕（Birmingham）郊區維斯塔維亞山市（Vestavia Hills）的聖史蒂芬聖公會教堂（St. Stephen's Episcopal Church）。他說，警方傍晚6時22分接獲報案，得知有一名槍手在教堂行凶後，員警馬上趕赴現場處置。

魏爾今晚在記者會上表示：「從我們對今晚事發經過掌握的資訊可得知，一名獨自犯案的嫌疑人闖入小型的教會聚會開槍。有3人中彈，2人死亡，1人因不明傷勢在當地醫院治療。」

他又說，警方已逮捕一名嫌犯，「社區目前沒有受到威脅」。

在稍早的記者會上，魏爾原先表示有1人死亡，在槍擊案中受傷的兩人已送醫。

同時，警方不願公布嫌犯或受害者身分，也沒有提供槍擊案詳情，僅說預計明天將召開另一場記者會。

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美國近期發生數起備受關注的槍擊案，包括上月在紐約州水牛城（Buffalo）一家超市發生出於種族動機的槍擊案，當時造成10名非裔人士死亡，還有5月24日在德州尤瓦爾迪（Uvalde）造成19名學生2名教師死亡的槍擊案，此案槍手遭擊斃。在南加州，出生台灣的凶嫌周文偉出於仇恨，5月15日在橘郡（Orange County）「爾灣台灣基督長老教會」朝教徒開槍，釀成1死5傷。

阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）今晚發布聲明，稱教堂發生令人震驚的槍擊悲劇，她為因此喪命的死者深表哀悼。她說，聽到涉案槍手落網，讓她感到欣慰，但她也寫道：「這種事不應再發生在教會、商店、城市或任何地方。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110617