印度青年示威濺血 政府放寬募兵年齡限制[影]

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影片來源：India Today

（中央社記者林行健新德里17日專電）印度因新募兵計畫引起社會脫序現象愈演愈烈，示威者至少已有1人死亡，多人受傷，印度國防部不得不放寬募兵年齡上限。

印度國防部14日宣布「烈火之路」（Agnipath）募兵計畫，年介17歲半至21歲的印度男女均可加入軍隊，試用期4年。然而，根據新制，4年期滿後只有表現最佳的25%可以續留軍中，其餘將被裁員。

軍方希望新制有助縮減逐日增加的人事開支，但「烈火之路」計畫公布後的第2天，印度就有許多有意從軍的年輕人走上街頭，抗議新制將使他們失去原本可達10數年的任期保障。

截至今日，示威潮已擴散至印度8個省分，電視台畫面顯示，示威群眾縱火焚燒火車車廂、向執法人員投擲石塊、霸占重要公路並焚燒輪胎，攻擊路過車輛，就連小學校車也不放過。

「今日印度」（India Today）電視台今天報導，一名在中部海得拉巴市（Hyderabad）一處火車站示威的民眾，因槍傷身亡。報導稱，當時警方朝憤怒的人群開槍。

影片來源：India Today

報導說，光是在同一座城市就有另14人受傷，包括示威者和警察，其中1人傷重命危；另外，警方也逮捕了示威者，但人數不明。

根據電視台畫面，比哈省（Bihar）嚴重脫序，除了商店被暴民闖入掠奪，就連副省長官邸和執政的「印度人民黨」（BJP）兩個地方黨部都陷入火海。

印度鐵路公司（IR）表示，15日以來，已有超過200班火車行程因示威行動受到影響，其中有35班次被取消，另有13班被迫縮短行程。至於火車遭到破壞的損失，尚待估算。

在首都德里，至少3個靠近重要政府機構的地鐵站停止開放。

為平息民憤，印度國防部今天宣布，考慮到印度在過去兩年沒有徵兵，因此把今年「烈火之路」新兵聘僱的年齡上限提高到23歲。

國防部長辛赫（Rajnath Singh）說：「新兵聘僱年齡的放寬，顯示出政府對年輕人的關懷.. 會有更多年輕人獲得就業機會。」

印度許多網友把示威者的脫序行為分享到社群網站。一位名為Shivani Dutta的網友在推特貼出火車車廂正在焚燒的影片，並詢問：這些焚燒公共設施的人，真的是我們未來的士兵嗎？（編輯：黃自強）1110617