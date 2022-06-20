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印度孟加拉雨季連日豪雨釀洪災 900多萬人受困[影]

2022/6/20 19:40（6/20 19:47 更新）
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（中央社印度古瓦哈蒂/達卡20日綜合外電報導）根據官方今天說法，印度雨季洪水和雷擊至少又奪走26條人命。印度與鄰國孟加拉遭遇數年來最大降雨，在兩國至少已造成59人死亡，900多萬人仍孤立待援。

法新社報導，儘管印度和孟加拉經常遭受洪患威脅，但專家指出，氣候變遷正使得當地16億人口面臨更頻繁、更凶猛及更難以預測的洪水侵襲。

印度災難管理當局表示，東北部阿薩姆省（Assam）有3人死於土石流，另有6人遭洪水奪命。東部比哈省（Bihar）災難管理廳長戴維（Renu Devi）則說，暴風雨引發的雷擊在當地至少致使17人喪生。

阿薩姆省持續受到嚴重洪災衝擊影響，全省33個縣有5140個村莊遭到大漲的水勢灌入。當地最早在4月便遭到雨季前降雨洪災侵襲，造成44人死亡。雖然洪水在幾週後消退，但到了每年雨季開始時的6月又再度來襲。截至目前全省累計死亡人數已達71人。

影片來源：FRANCE 24 English

路透社報導，阿薩姆省已有450萬人被迫離開家園，其中約有22萬人待在政府安排的臨時避難所。超過100萬公頃農地被淹沒。

毗鄰的梅加拉雅省（Meghalaya）則爆發土石流，河水暴漲淹沒道路，自16日以來至少已奪走16條人命。

至於地勢低窪的孟加拉，雨季降雨在東北部的希耳赫特（Sylhet）行政區釀成洪水災難，迅速升高的水位及上漲的河水使得當地1500萬人口有1/4受困，並已造成數十人喪生。

路透社報導，孟加拉災難管理署署長哈克（Atiqul Haque）表示：「希耳赫特地區出現122年以來最嚴重洪水。」

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當地約有30萬人已移動到避難所，但仍有400多萬人受困在淹水的住家附近，使得當局要提供飲水和醫藥補給等援助面臨更大挑戰。

43歲居民拉曼（Rahman）透過電話告訴路透社：「我一輩子沒見過這樣的洪水。」他說，自從16日晚間開始降下大雨後，至今仍斷電，「乾糧快吃完了，現在也沒有飲用水」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110620

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