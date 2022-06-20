俄軍烏東再獲進展 澤倫斯基示警敵軍將加強攻擊

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烏克蘭警方拍下盧甘斯克州一棟遭戰火蹂躪的建築。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社基輔20日綜合外電報導）俄軍在烏東再獲進展，烏方稱北頓內茨克市附近村莊失守，利西昌斯克情勢嚴峻。烏克蘭總統澤倫斯基預計，在歐盟本週決定是否賦予烏國入盟候選國地位之際，俄國恐加強攻擊。

●烏克蘭：北頓內茨克巷戰日以繼夜 又一鄰村淪陷

烏克蘭官員表示，已失去對東部工業城市北頓內茨克市（Severodonetsk）鄰村梅季奧爾基涅村（Metyolkine）的掌控。北頓內茨克是烏軍數週來與俄羅斯入侵部隊激戰的核心地帶。

北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）告訴烏克蘭電視台，俄軍控制了市內大部分住宅區，但整座城市仍有超過1/3由烏軍掌控。

烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴表示，已失去對東部工業城市北頓內茨克鄰村梅季奧爾基涅村的掌控。圖為19日盧甘斯克州遭炮擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

●烏東盧甘斯克州長：利西昌斯克情勢嚴峻

烏克蘭東部盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）接受法新社專訪時表示：「利西昌斯克（Lysychansk）和整個地區的情況都很嚴峻。因為俄羅斯人每天24小時都在砲轟我們的部隊陣地。」

他警告俄軍將透過切斷後援補給道路，來包圍利西昌斯克。他表示：「他們可能切斷地區補給，而我們可能四面楚歌。利西昌斯克市區內也可能爆發戰鬥。這就是戰爭。」

●歐盟候選國地位將揭曉 澤倫斯基：俄恐加強攻擊

在基輔當局等待歐洲聯盟（EU）決定是否賦予烏克蘭加入歐盟的候選國地位之際，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告，俄羅斯本週很可能會加強「敵對活動」攻擊烏克蘭。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）17日剛正式建議給予烏克蘭「歐盟候選國」地位，歐盟領袖預定23日與24日在布魯塞爾的峰會上討論這項提案，須經全體同意才能確定候選國身分。

澤倫斯基表示：「顯然，我們預計俄羅斯本週將加強敵對活動…不僅是對烏克蘭，也會對其他歐洲國家。我們一直在準備，我們準備就緒。」

●俄指控烏克蘭攻襲克里米亞外海鑽油平台

俄羅斯控制的克里米亞半島領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）今天指控烏克蘭對半島外海的鑽油平台開火。

阿克瑟諾夫在Telegram上稱：「今天早上，敵人攻擊了克里米亞石油天然氣公司（Chernomorneftegaz）的鑽油平台。」他說：「我正在與我們在國防部和FSB（俄羅斯聯邦安全局）的同僚聯繫，我們正努力救人。」

●俄國封鎖烏克蘭穀物出口 歐盟痛斥犯戰爭罪

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，如果俄國繼續阻擋各國急需的穀物從烏克蘭出口，將必須對此負責。

波瑞爾在歐盟外長會議上表示：「正當全世界苦於饑荒的同時，難以想像竟然有數以百萬噸計的穀物仍在烏克蘭境內，無法出口。這是真正的戰爭罪。」

●去俄羅斯化 烏克蘭國會通過2法案禁俄書籍音樂

烏克蘭國會投票通過兩項法案，將嚴格限制俄羅斯書籍與音樂。俄羅斯入侵烏克蘭後，基輔當局尋求切斷俄烏之間殘留的諸多文化連結。

其中一項法案將禁止俄羅斯公民印刷書籍，除非他們放棄俄羅斯護照並取得烏克蘭公民身分；該禁令僅適用於1991年蘇聯統治瓦解後持有俄羅斯公民身分者。

另一項法案則是禁止在媒體或大眾運輸工具上播放1991年後擁有俄國公民身分者所做的音樂，並增加電視、廣播上烏克蘭語以及音樂內容的占比。

●澤倫斯基國際父親節PO照片 道盡戰火下悲歡離合

澤倫斯基在國際父親節於社群媒體上傳10張感人照片，顯示父母與孩子在無情戰火下的悲歡離合，他讚揚父親們「保護捍衛最珍貴的寶貝」。

澤倫斯基在Instagram上寫道：「做父親是一大責任，也是一大幸福。這是力量、智慧，是勇往直前絕不放棄的動力。」他敦促全國的戰士「為了家人、孩子以及整個烏克蘭的未來」努力不懈，堅忍不拔。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1110620