歐盟候選國地位將揭曉 澤倫斯基：俄恐加強攻擊

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天警告，俄羅斯本週很可能會加強「敵對活動」攻擊烏克蘭。基輔當局目前正等待歐洲聯盟（EU）決定是否賦予烏克蘭加入歐盟的候選國地位。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）17日剛正式建議給予烏克蘭「歐盟候選國」地位，歐盟領袖預定23日與24日在布魯塞爾的峰會上討論這項提案，須經全體同意才能確定候選國身分。

綜合法新社和路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間影片演說中表示，俄羅斯2月24日對烏克蘭展開血腥侵略後，少有如歐盟本週即將做出的決定一般攸關著烏克蘭命運。他同時表示，歐盟「唯有給出肯定的答覆才符合全歐洲的利益」。

他還說：「顯然，我們預計俄羅斯本週將加強敵對活動…不僅是對烏克蘭，也會對其他歐洲國家。我們一直在準備，我們準備就緒。」

烏克蘭表示，烏軍也已擊退俄軍在烏克蘭東部前線的最新攻勢。雙方在烏東前線激戰數週，俄軍試圖攻占烏東工業中心頓巴斯（Donbas）地區。

澤倫斯基稍早親赴烏克蘭南部視察後表示，烏軍不會放棄烏南，「我們會收復屬於我們的一切」。

俄羅斯國防部今天說，俄軍過去24小時發動飛彈攻擊，其中一場攻擊以「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈鎖定烏克蘭中南部城市第聶伯羅（Dnipro）附近的烏克蘭高層軍事會議，造成「超過50名將領和軍官」喪生。

俄羅斯國防部說，俄軍也瞄準烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）一棟放置西方所提供武器的建築物，摧毀「西方過去10天向基輔政權提供的10門155毫米榴彈砲和大約20輛裝甲車」。

法新社提到，目前未能獨立證實這項說法。

尼古拉耶夫是俄羅斯一大關鍵目標，因為此處位在通往戰略港市敖德薩（Odessa）路上。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110620