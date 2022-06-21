拍攝馬拉威兒童涉種族歧視 中國人在尚比亞落網

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（中央社馬拉威里朗威20日綜合外電報導）馬拉威移民官員今天說，一名中國人因拍攝兒童喊出種族歧視口號的影片，在馬拉威被通緝，他已在鄰國尚比亞被捕。

馬拉威移民部門發言人朱魯（Pasqually Zulu）告訴法新社：「他循未知路線逃到尚比亞之後，在奇帕塔（Chipata）被捕。」

名叫盧克的中國人被控在馬拉威村莊剝削兒童，他拍攝孩子們在不明白意思的情況下，用中文說出侮辱非裔字眼的影片，然後在中國社群媒體上出售，英國廣播公司（BBC）上週揭發了此事。

在BBC的影片中，一群兒童齊喊：「我是黑鬼，智商低。」

馬拉威警方發言人南瓦札（Harry Namwaza）說，「我們希望他在馬拉威受審」，因此將尋求引渡盧克。

中國駐馬拉威大使館上週在聲明中譴責公民犯下的種族歧視行為，說「中國政府對種族主義零容忍」。

大使館還表示：「中國過去幾年一直在取締非法網路行為，也將持續這麼做。大使館將與馬拉威方面密切合作，確保這個令人遺憾的問題獲得妥當解決。」

馬拉威外交部發言人卡巴赫（John Kabaghe）也說：「我們正努力處理涉及我們與中國政府合作的任何方面。至於其他方面，那是國內機關正在處理的內部問題。」

馬拉威2008年與台灣斷交，轉與中國建交。自2000年以來，中國資助了21項發展計畫，包括一條價值7000萬美元、聯通馬拉威和尚比亞的高速公路。

中國進出口銀行還提供8000萬美元貸款，用來建造新的大學、國會建築和一座國家體育場。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110621