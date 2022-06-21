美軍巡邏艇遭伊朗衛隊快艇逼近 發射警告彈驅離

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（中央社杜拜21日綜合外電報導）美國與伊朗艦艇在波斯灣荷莫茲海峽發生緊張事件，美國官方今天表示，一艘美國海軍巡邏艦昨天在荷莫茲海峽遭遇一艘伊朗革命衛隊快艇迎面駛來，於是發射警告照明彈將它驅趕。

美聯社報導，目前正值伊朗對外情勢高度緊繃，德黑蘭與世界強權國家間支離破碎的核子協議談判停滯不前，而在國際監督放鬆之下，伊朗也將濃縮鈾提煉純度朝武器等級水準接近。

美國海軍表示，美軍颶風級巡邏艇希羅柯號（USS Sirocco）和先鋒級遠征快速運輸船巧陶郡號（USNS Choctaw County）昨天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）準備進入波斯灣時，與3艘伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）快艇近距離遭遇。

根據駐防巴林的美國海軍第五艦隊釋出的一段影片，一艘伊朗革命衛隊的柏格哈馬快艇（Boghammar）轉向朝希羅柯號直駛而來，希羅柯號一再對它鳴警笛，等到兩船快接近時，這艘快艇轉向駛離。

影片中可聽見警告照明彈發射聲，但未出現在畫面中，只見到這艘柏格哈馬快艇與希羅柯號擦身而過時，上面飄揚伊朗國旗。

美國海軍表示，伊朗革命衛隊快艇來到距離希羅柯號45公尺範圍內，使得兩船碰撞風險升高；整個遭遇過程持續約一小時。

美國海軍還說，伊朗革命衛隊的「行徑，不符合專業與安全海上行為的國際標準，使得誤判與碰撞的風險增加」。

伊朗截至目前並未承認在荷莫茲海峽發生這起事件。荷莫茲海峽是戰略水道，全球交易原油有1/5是通過這條海峽運輸。

美國海軍另外告訴美聯社，這已是近幾個月來它與伊朗第2度發生這類所謂「不安全與不專業」事件。

根據美國海軍說法，3月4日當天，美國海軍與海岸防衛隊的艦艇離開波斯灣穿越荷莫茲海峽時，與3艘伊朗革命衛隊艦艇發生緊張遭遇，持續2個多小時。

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當時伊朗革命衛隊的雙體船夏希德奈瑟里號（Shahid Nazeri），進入距離美國海岸防衛隊羅伯特高德曼號（USCGC Robert Goldman）22公尺的範圍內。美國海軍說：「2艘美國海岸防衛隊巡邏艇透過船橋間無線電數度發出警告，並動用警告照明彈。」

美國海軍並未說明它為何未對外宣布這起事件，尤其當時是一艘更大型的伊朗革命衛隊艦艇與一艘美軍艦艇有更近距離的遭遇。不過，當時正值伊朗與世界強權在奧地利維也納為了恢復核子協議的談判看似可能成功，但之後又破局。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110621