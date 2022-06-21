越南油價半年漲逾4成 民眾：省到快受不了

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越南油價自4月中旬以來連7漲，2022年迄今已經漲了超過4成，其他物價與服務也都變貴，民眾大喊吃不消。圖為河內市美亭客運站前排班等待載客的計程車。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月21日

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）越南油價今天創下歷史新高，95無鉛汽油每公升來到3萬2870越南盾（新台幣約42.3元），今年以來已經漲41%。業者為反映成本紛紛喊漲，小老百姓抱怨：「省到快受不了了！」

越南快訊（VnExpress）報導，這是越南自4月中旬以來連續第7次調漲油價。95無鉛汽油今年以來漲了41%，每公升要價3萬2870越南盾；92無鉛汽油同期上調43.5%，每公升來到3萬2370越南盾。

越南政府自4月起已經削減2000越南盾的環境稅，並考慮再砍1000越南盾。然而面對不斷飆漲的油價，減少環境稅對民眾來說只是杯水車薪，許多運輸業者大喊吃不消，已經或者正在醞釀漲價。

越南一信物流（Nhat Tin Logistics）旗下擁有450輛卡車，執行長阮文秀（Nguyen Van Tu）表示，燃油占成本大約40%，公司正在與客戶討論調漲5%運輸費，並且準備減少非緊急支出。

俊緣（Tuan Duyen）客運公司經營往來首都河內市與胡志明市的路線，老闆陶玉俊（Dao Ngoc Tuan）說，目前油價的成本大概是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的兩倍，但是搭乘人次兩年來下滑了4成。

陶玉俊指出，他正考慮要把手上的客運車輛賣掉，無奈因為油價飆漲，根本沒什麼買家來談，價格當然很不好。儘管提高客運票價是一個選項，但又擔心漲價會拖垮業績。

油價上漲，叫車平台底下的騎士與司機對於工作的熱情不再，不少民眾近日紛紛反映，現在網約車愈來愈難叫，司機對於乘客的耐心也遠不如以往。

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署名草安（Thao An）的越南網友昨天在胡志明市市中心叫車卻足足等了2個多小時才有人接單，「從沒遇過這種完全沒人要來載我的窘境，雖然是雨天，但真的很難想像一個大城市竟叫不到網約車。」

署名阮欣欣（Sin Sin Nguyen）的網友則抱怨，COVID-19疫情期間生活已經很慘了，疫後復工薪資還沒調漲。油價上漲帶動米、食用油、魚露、雞蛋也變貴，什麼都在漲，實在負擔過重，省到快受不了了。（編輯：黃自強）1110621