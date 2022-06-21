埃克森美孚執行長：油市恐陷入動盪長達5年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈21日綜合外電報導）埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）今天表示，在投資不足和疫情衝擊下，消費者須有油市恐陷入動盪長達5年的心理準備。

能源市場因烏克蘭戰爭而陷入混亂，目前俄羅斯已減少出口且遭到制裁，歐洲則宣布，計畫未來數年擺脫對俄國化石燃料的依賴。

埃克森美孚董事長兼執行長伍茲表示，目前面臨重大不確定性。他在卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum） 表示：「大家面臨的可能是3到5年持續相當緊俏市場，這將如何反映在油價上，將視需求而定，但需求難以預測。」

伍茲指出，除了2014-2015年開發新油源的投資不足外，疫情也「的確剝奪了業界大筆收益」。

他表示，石油公司和各國政府須有長期思考，並預言，「如果沒有比較深思熟慮的政策，市場將出現高度震盪和中斷」。

科威特石油集團公司（Kuwait Petroleum Corporation）執行長薩巴赫（Sheikh Nawaf Saud al-Sabah）表示，該公司為所有消費國供油，但跨國石油公司並未做出如同各國石油公司一樣的投資。

薩巴赫指出一個「危險趨勢」，即全世界消費者都需要能源，但卻沒有從造成汙染的碳氫化合物燃料過渡到環保能源的準備。

他說：「這是自相矛盾，造成投資周期的相當嚴重中斷。我們正進行長期投資，但國際石油公司並未如此。」（譯者：張佑之/核稿：劉學源）1110621