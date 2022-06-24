新加坡推能源供應多元化 從寮國進口水力發電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡推動能源供應多元化，從寮國進口再生能源電力，經由泰國、馬來西亞輸送電力。這不僅是涉及4個東協國家的首個多邊跨境電力交易，也是新加坡首度進口再生能源。

新加坡能源市場管理局（EMA）表示，寮國出售的電力來自水力發電。

能源市場管理局昨天發布新聞稿表示，「寮國—泰國—馬來西亞—新加坡電力整合計畫」（The Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project）正式啟動，由寮國出口高達100百萬瓦（MW）的電力，透過現有網絡、經由泰國、馬來西亞輸送到新加坡。

能源市場管理局說，這是涉及東南亞國家協會（ASEAN）4個國家的首個多邊跨境電力交易，也是新加坡首度進口再生能源，堪稱一項重要里程碑。

這項計畫也可作為實現東協電網的探路者，能源市場管理局表示，東協電網（ASEAN Power Grid）是強化能源安全及永續性的重要區域計畫，提供開發區域內低碳及再生能源資源的機會，有助經濟發展及改善能源安全、穩定。

另外，能源市場管理局指出，新加坡正在開發區域電網，以取得境外潔淨能源資源。「寮國—泰國—馬來西亞—新加坡電力整合計畫」是其中一項試驗計畫，為將來在2035年左右進口4百萬瓩（gigawatt）的電力做準備。

新加坡目前約95%的電力仰賴進口天然氣，近年積極發展太陽能等再生能源，以推動能源供應轉型與多元化。（編輯：郭中翰）1110624