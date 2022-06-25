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挪威同志夜店槍擊案 警方：展開恐攻調查

2022/6/25 16:04
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（中央社奧斯陸25日綜合外電報導）挪威警方今天表示，他們將奧斯陸市中心同志夜店附近一夜之間造成兩人死亡、14人受傷的槍擊案視為「恐怖攻擊」，犯嫌是一名是伊朗裔挪威人。

警方發布聲明表示：「警方正將這些事件視為恐怖行動展開調查。」當地時間25日凌晨1時（台北時間早上7時）左右，有3個地點發生槍擊事件，包括奧斯陸市中心一家同志夜店，一名犯嫌在槍擊事件後被捕。

警官巴斯塔（Tore Barstad）在記者會上說：「現在一切都表明犯嫌是獨自犯案。」他還說，已在奧斯陸加強警力，以應對其他事件。

槍擊案發生在同志夜店倫敦酒吧（London Pub）、尼爾森爵士俱樂部（Herr Nilsen）和一家外帶食品店附近。

同志驕傲大遊行（Pride Parade）主辦單位表示，在發生致命槍擊案後，已取消原定今天下午在奧斯陸舉辦的遊行活動。

同志遊行主辦單位者在臉書（Facebook）上寫道，在警方給予「明確」建議後，「所有與奧斯陸同志遊行有關的活動都已取消」。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110625

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