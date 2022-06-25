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俄羅斯減供天然氣沒在怕 義大利：已降低依賴度

2022/6/25 18:43
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（中央社米蘭24日綜合外電報導）義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天表示，由於供應商多元化，義大利已設法降低本國對於從俄羅斯進口天然氣的依賴，去年比例高達40%，如今已降至25%。

歐盟峰會結束後，德拉吉在比利時布魯塞爾向義大利媒體說：「自烏克蘭戰爭開打以來，義大利政府採取的措施開始收效。也就是說，其他供應商開始替代俄羅斯天然氣。」

法新社報導，俄羅斯2月下旬侵略烏克蘭後，為了減少對俄國天然氣的依賴，義大利4月與阿爾及利亞簽署一項關於增加天然氣供應的重大協議，也跟卡達、安哥拉和莫三比克等國家展開討論。

此外，德拉吉表示，義大利開始為天然氣需求量較高的冬季未雨綢繆，目前「儲量情況非常好」。

他還說，義大利計劃採取的措施「確保了冬季不會出現（天然氣）匱乏的緊急情況」。

義大利生態轉型部長辛格拉尼（Roberto Cingolani）表示，義大利的天然氣存量目前為55%，年底前應能達到90%。辛格拉尼今天接受「新聞報」（La Stampa）訪問時說：「我們幾乎已走出險境。」

德國經濟部長（Robert Habeck）今天則警告說，國內正面臨天然氣短缺，如果俄羅斯進一步減供，德國將不得不為家戶和企業做出「非常艱難的社會抉擇」。（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）1110625

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