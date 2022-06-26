跨性別選美大賽泰國登場 菲律賓佳麗奪后冠

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（中央社巴達雅25日綜合外電報導）號稱全球最大且最受歡迎的跨性別選美大賽昨天在泰國登場，菲律賓佳麗拉維納（Fuschia Anne Ravena）奪得后冠，成為2022國際皇后小姐（Miss International Queen）。

路透社報導，27歲的企業家拉維納打敗另外22名佳麗贏得后冠，第2名和第3名佳麗分別來自哥倫比亞和法國。

身穿銀色閃亮晚禮服的拉維納說：「我要傳遞給各位的第一個訊息是愛、和平與團結。有鑑於世界此時此刻發生的事情，這些是我們所能做的最重要的事情。」

這場因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦近2年的選美大賽於同志驕傲月期間在泰國濱海城鎮巴達雅（Pattaya）恢復舉辦，巴達雅蒂芬妮秀總經理、負責籌劃選美大賽的阿麗莎（Alisa Phanthusak）表示，這場選美大賽也是為了慶祝性別平等。

這場十多年前開辦的選美大賽，讓自世界各地跨性別人士齊聚一堂，幫助跨性別女性感覺更為社會所接納。

泰國有著亞洲最開放、最顯眼的男女同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）社區之一，推升泰國包容形象，也提升泰國在外國遊客心目中自由派渡假勝地的吸引力。

但維權人士表示，泰國法律和政府機構並未反映出社會態度的變化，也仍歧視LGBT+人士和同性伴侶。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110625