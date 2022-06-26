印尼總統將訪俄烏促對話 推動兩國和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達26日綜合外電報導）印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天表示，將訪問正在交戰的烏克蘭和俄羅斯進行建構和平任務，期間他將敦促俄烏兩國總統為對話開闢空間。

佐科威在前往德國出席七大工業國集團（G7）高峰會前表示：「戰爭必須停止，全球食物鏈也需要重啟。」

佐科威參加G7高峰會後，將前往烏克蘭首都基輔拜會烏國總統澤倫斯基。

佐科威在雅加達的記者會上表示：「此行任務是請…澤倫斯基總統開啟和平對話論壇，構建和平，因為這場戰爭必須停止。」

佐科威還說，他將敦促G7國家尋求烏克蘭和平，並找到立即解決全球糧食和能源危機的方法。

印尼當局稍早表示，佐科威計畫在30日造訪莫斯科。

佐科威表示：「任務一樣，我會請蒲亭總統開啟對話，立刻停火，停止這場戰爭。」

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）表示，儘管爆發這場戰爭，來自俄羅斯和烏克蘭的食品和化肥產品必須「重新進入全球市場」。

勒特諾今天在聲明中說：「有必要確保烏克蘭的糧食通道，並開放俄羅斯的食品和化肥出口，所有國家都必須避免進一步加劇這場糧食危機。」

印尼譴責這場戰爭並表示對烏克蘭人表達同情，但佐科威4月曾表示，烏克蘭總統澤倫斯基請他提供武器，遭他婉拒。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110626