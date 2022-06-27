土耳其警方驅散同志驕傲遊行活動 逮捕逾200人

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（中央社伊斯坦堡26日綜合外電報導）根據記者和主辦單位，土耳其警方今天在伊斯坦堡（Istanbul）驅散一場遭禁止的同志驕傲遊行，拘留200多名示威者和一名法新社攝影記者。

省長辦公室先前已禁止這場預定在伊斯坦堡市中心塔克辛廣場（Taksim Square）周圍舉行的遊行，但抗議者比原定時間提前聚集於周遭，大批警察在附近戒備。

警察拘留多名抗議人士，法新社記者看見4輛巴士載滿抗議人士，其中包括法新社攝影記者基里克（Bulent Kilic）。

警方以手銬將基里克雙手銬在身後，將他帶走，目前仍被拘留。基里克去年也在同志驕傲遊行活動中被捕。

數以百計抗議人士高舉彩虹旗，無視警察攔阻繼續集會。

他們高喊著「酷兒理想未來尤可待」，「我們就在這裏，我們是酷兒，我們哪也不去。」

主辦單位發推文說，超過200名參與同志驕傲遊行者和LGBTQ維權人士被拘留，警方不讓他們會見律師。

土耳其歷史最悠久的同志團體之一Kaos GL在推特（Twitter）說，警方在西部城市伊茲米爾（Izmir）拘留另外12人。

法新社記者說，警方阻止媒體拍攝警察在伊斯坦堡抓人的畫面。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110627