G7全球基建計畫 中國：歡迎但別抹黑一帶一路

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（中央社記者張淑伶北京27日電）七大工業國集團（G7）計劃籌措6000億美元從事全球基礎建設，中國外交部發言人趙立堅今天說，中方對此歡迎，但反對抹黑汙衊「一帶一路」倡議的言行。

七大工業國集團領袖歐洲時間26日承諾，5年內籌措6000億美元（約17.8兆新台幣）私人和公共資金，為開發中國家所需的基礎設施提供資金，並與中國價值數兆美元的「一帶一路」倡議相抗衡。

環球時報報導，今天中國外交部例行記者會上，趙立堅對相關問題表示，中方始終歡迎一切促進全球基礎設施建設的倡議。相關倡議不存在彼此取代的問題，「但我們反對打著基礎設施建設旗號，推進地緣政治算計，抹黑汙衊『一帶一路』倡議的言行」。

趙立堅還說，他看到了G7峰會的有關報導，這些國家領導人表示中國「一帶一路」倡議造成了債務陷阱，他稱這「完全是一個偽命題」。

他說，沒有任何一個「一帶一路」夥伴國家認可「一帶一路造成債務陷阱」的說法。他並聲稱，據世界銀行測算，「一帶一路」架構下的交通基礎設施項目若全部實施，到2030年每年將有望為全球產生1.6兆美元收益。

七大工業國集團（G7）峰會26至28日在德國舉行；緊接著北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）預計29至30日在西班牙首都馬德里召開高峰會。

中國不是這兩場峰會的參與者，但預期將會被針對。中國官媒新華社25日即指出，美國為首的西方國家企圖利用G7、北約這兩大集團主導國際秩序。

「一帶一路」由中國國家主席習近平2013年提出，是由中國倡議和主導的跨國經濟帶，被認為是中國輸出過剩產能以及更多介入全球事務的策略，但這項倡議進行得並不順利。

2021年9月底，一份出自國際發展研究室AidData的報告表示，一些國家銀行與企業依此倡議簽署不透明協議，已導致數十個低收入政府債務纏身，但從財務狀況表看不出來。（編輯：邱國強）1110627