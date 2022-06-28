北約峰會展開前夕 反戰人士畢卡索名畫前抗議

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（中央社馬德里27日綜合外電報導）北大西洋公約組織峰會明天將在西班牙首都馬德里展開，約30名反戰人士今天在市內蘇菲亞王后國家藝術中心博物館一幅畢卡索描繪戰爭恐怖的歷史畫作「格爾尼卡」前表達抗議。

北大西洋公約組織（NATO）成員國領導人預計將於28日到30日舉行峰會期間造訪博物館欣賞這幅畫作。北約正面臨俄羅斯入侵烏克蘭的挑戰。

數以千計民眾昨天在馬德里街頭抗議北約峰會。

路透社報導，抗議活動發起單位「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）和「週五為未來而戰」（Fridays For Future）透過聯合聲明表示，抗議人士指責北約在烏克蘭煽動戰火，並主張「安全並不能藉由更多武器促成」。

在社群媒體上張貼的照片和影片中，可見12名行動主義者躺在畢卡索這幅名畫前的地板上裝死，靈感來自於西班牙內戰期間格爾尼卡鎮（Guernica）的血腥空襲事件。

格爾尼卡大轟炸發生於1937年4月26日，是人類歷史上首次地毯式轟炸，當時佛朗哥將軍（Francisco Franco）尋求納粹德國和法西斯義大利相助，在西班牙北部巴斯克地區格爾尼卡鎮，對平民發動無差別空襲，造成多達1600人喪生、數千人受傷。

藝術家畢卡索（Pablo Picasso）當時受西班牙第二共和國委託，根據此慘劇創作出世界名畫「格爾尼卡」，以控訴戰爭的殘忍無情。

部分抗議人士還拿著「戰爭是人類的死亡，戰爭是藝術的死亡」標語。

抗議發起單位表示，這起在歐洲最著名的蘇菲亞王后國家藝術中心博物館（Reina Sofia Museum）上演的抗議行動持續約10分鐘，隨後館方人員將抗議人士驅離。館方婉拒回應路透社的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110628