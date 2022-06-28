美國女籃明星在俄被捕 本週將出庭受審

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）美國女子職籃（WNBA）明星格林納（Brittney Griner）今年2月入境俄羅斯，因涉嫌持有大麻在莫斯科機場被捕，7月1日將在莫斯科近郊法院出庭受審。

這位鳳凰城水星（Phoenix Mercury）中鋒、曾替美國拿下2面奧運金牌的明星球員，受審期間也將被繼續羈押。

庭審將於7月1日展開。格林納被控大規模運毒罪名一旦確定，恐面臨10年徒刑。俄羅斯刑事被告不到1%案例被無罪開釋，而且與美國不同，俄羅斯的無罪開釋可以被駁回。

莫斯科近郊希姆基（Khimki）法院昨天舉行閉門初步庭審，下令格林納羈押時間再延長6個月，持續至12月20日。

根據美聯社取得的照片，這位31歲球星被上手銬，眼光直視前方，不像前一次出庭時著連身帽，低著頭。根據俄羅斯媒體的影片顯示，她被帶領走過法院時，記者以英文提問，她並未回答。

格林納的同性妻子雪瑞兒（Cherelle Griner）上月呼籲美國總統拜登（Joe Biden）確保她能獲釋，並稱她是「政治棋子」。

鳳凰城水星教練尼加德（Vanessa Nygaard）說：「能看到她的這些影像很好，但很難受。就像每次提醒著，她們的隊友、她們的朋友被囚禁在另一個國家。」

「這對我們的團隊很痛苦。可以看到她很好。知道她過得怎麼樣？我不知道她是否過得好。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110628