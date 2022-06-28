北約秘書長：烏克蘭面臨殘暴對待 二戰來歐洲僅見

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（中央社馬德里28日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天敦促來馬德里參加峰會的北約各國領袖，繼續支持正遭受俄羅斯猛烈攻擊的烏克蘭，並稱烏國面臨的殘暴行為是二戰以來歐洲僅見。

在北約峰會於西班牙召開前，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示：「我們願意繼續提供支持，這點極其重要。因為烏克蘭現在面對的，是第二次世界大戰以來我們在歐洲未曾見過的暴行。」

烏克蘭力抗俄軍同時，北約盟國已向基輔運送價值數十億美元的武器，包括日趨重型和射程越來越遠的武器。

北約預料將在馬德里峰會就另外一項聯合方案達成協議，包括提供安全的通訊設備、反無人機系統，以及有助烏軍在較長期內轉換至更現代化西方武器的訓練。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在峰會上對北約領袖發表演講。他在推特（Twitter）發文表示，自己已先與史托騰柏格談話，當中強調「烏克蘭若要防堵俄羅斯的恐怖攻擊，強大的飛彈防禦系統至關重要」。

俄羅斯昨天才發射飛彈，攻擊烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）的一座購物中心，造成多人傷亡，引發西方國家憤怒譴責。

俄羅斯入侵烏克蘭，撼動了北約，也重塑歐洲的安全局勢。史托騰柏格先前已表示，以美國為首的這個軍事聯盟，將公布冷戰結束以來在防禦和威懾力方面最大的改革。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1110628