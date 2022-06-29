英防相籲增國防預算 點名俄、中威脅

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（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）英國國防大臣華勒斯今天呼籲英國及盟友增加國防預算，並提醒除了俄羅斯，中國強勢且有能力挑戰以規則為基礎的國際秩序，同樣是問題來源。

華勒斯（Ben Wallace）今天在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）年度陸戰會議發表演說。

他提到，自2016至2019年在內政部主管安全事務並於2019年7月接任國防大臣以來，近6年期間他閱覽過大量機密文件、聽取許多報告，他的心得是英國多年來低估俄羅斯的侵略野心，也忽略中國的強勢崛起。

他指出，安全威脅正在升高，且涵蓋全球、多領域；後冷戰時代的所謂「和平紅利」已耗盡，在「為時已晚」之前，英國及盟友有必要持續增加對安全防衛的投資。

1991年，蘇聯解體，中國也尚未在國際舞台扮演要角，自由民主似乎戰勝集權專制，「歷史終結論」等樂觀論述在國際間大行其道，多數西方國家紛刪減防衛支出、低估「硬實力」的重要性。

華勒斯說，英國當時開始檢討國防支出和防衛態勢，隨後歷任政府不斷提取和平紅利，刪減國防預算，疏於履行防衛投資承諾或對相關投資作全面、負責任的評估。他因此欣見首相強生（Boris Johnson）扭轉趨勢，在2020年決定加碼投資國防240億英鎊，英國未來10年還將投入逾430億英鎊採購陸軍裝備。

華勒斯指出，俄羅斯非常有可能侵略烏克蘭以外其他歐洲國家，且在長程飛彈和匿蹤技術發達的今天，「距離」已無法提供有效保護。

他強調，俄羅斯目前是對歐洲最直接、迫切的威脅。

他呼應陸軍參謀長桑德斯（Patrick Sanders）上將稍早所言，英國軍隊必須隨時、隨地作好戰鬥準備，包括遏制俄羅斯侵略，因為有件事越來越清楚：對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）而言，預告懲罰、制裁措施或民眾可能付出的代價，都不足以嚇阻他。

華勒斯提到，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今年稍早曾在莫斯科告訴他，「俄羅斯人忍受痛苦的能力無人能及」。

華勒斯說，這樣的受苦受難幾乎給人一種變態的自豪感，而他相信這就是英國及其盟友與蒲亭政權的差異：英國及其盟友追求的是保護民眾、讓他們免於受苦，而蒲亭政權則惡意利用無辜民眾對苦難的耐受力，滿足統治者的帝國野心。

北大西洋公約組織（NATO）最新評估數據顯示，英國去年的防衛支出占國內生產毛額（GDP）約2.26%，較2020年的2.30%下滑，且若非俄烏戰爭於今年2月爆發，今年防衛支出原本在GDP的占比可能會比去年還低。

英國媒體援引知情人士說法指出，強生支持華勒斯提高國防預算的要求，不排除在28至30日於西班牙馬德里（Madrid）舉行的北約峰會期間作相關宣布。

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華勒斯3月曾向財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，考量通貨膨脹和對烏克蘭的軍事援助，英國的防衛支出有可能在2025年以前即無法達到GDP的2%這個北約各國2006年商定應守住的國防支出「下限」。

華勒斯20日召集13家軍工業者舉行圓桌會議，商討如何加速軍備研發和生產，這除了是為及時提供烏克蘭有助得勝的軍援、支應當地戰場大量的彈藥和裝備損耗，也是為儘速填補英國軍援烏克蘭導致的自家軍備空缺。（編輯：陳政一）1110629