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東京疫情續升溫 連12天新增病例高於上週同日

2022/6/29 18:34
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，今天新增3803例確診病例，連續12天高於上週同日，也是繼5月25日以來，時隔約一個月單日新增再度超過3500例。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、日本經濟新聞報導，東京都今天新增3803例確診病例，較上週三增加1474例，連續12天高於上週同日；最近一週平均單日新增2370.3例，是前一週平均的137.3%。

東京都今天也是繼5月25日以來，單日新增再度超過3500例，至今累計病例數159萬5301例，包括4573例死亡病例。重症患者數跟昨天一樣同為5人。

大阪府今天新增2222例確診病例，較上週三增加809例，連續8天高於上週同日。

福岡縣今天新增1111例確診病例，連續9天高於上週同日，也是繼6月3日以來單日新增再逾千例，至今累計病例數44萬7531例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1709例確診病例，較上週三的1580例增加129例，連續5天高於上週同日，至今累計病例數25萬1832例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增86.42人染疫，沖繩縣以633.69人連續96天高居日本各地之冠；熊本縣以200.38人次之、佐賀縣以175.01人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110629

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