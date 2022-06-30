俄侵烏成安全最大直接威脅 北約擬擴大軍事部署

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（中央社馬德里／基輔29日綜合外電報導）北大西洋公約組織今天對俄羅斯貼上標籤，指俄國在入侵烏克蘭後，已成西方安全的最大「直接威脅」；北約也同意要為基輔陷入苦戰的軍隊實施現代化計畫。

北約（NATO）表示，堅定支持烏克蘭人「英勇保衛自己的國家」。

北約峰會討論議題大多圍繞在侵略及地緣政治引發的動盪；北約還邀請瑞典和芬蘭加入聯盟，並承諾從2023年起，沿北約東翼將處於高度備戰狀態的軍隊人數增加7倍，以防俄羅斯未來任何攻擊行動。

美國總統拜登宣布，在歐洲各地增派陸海空軍力部署，西起西班牙，東至羅馬尼亞和與烏克蘭接壤的波蘭，包括在波蘭的常駐陸軍總部和隨行營，這是美國首次在北約東翼全天候部署。

北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）在記者會中說：「俄羅斯總統蒲亭對烏克蘭發起戰爭，已經破壞歐洲和平，並造成二次大戰以來歐洲最大的安全危機。」

他說，北約已團結並採取強有力的因應行動。

在北約30國領袖於馬德里召開高峰會之際，俄羅斯軍隊正加強攻擊烏克蘭，包括飛彈襲擊和砲轟靠近前線和黑海的烏南城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

史托騰柏格表示，北約已同意從2023年起，將高度戰備軍力從現行4萬人增至30萬人，在新的軍力配置下，保護區域從波羅的海延伸到黑海。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊告訴北約峰會說，烏克蘭每個月需要50億美元用於防禦與保護。

北約邀請瑞典和芬蘭加入北約，標誌歐洲數十年來在安全方面的重大轉變，赫爾辛基和斯德哥爾摩放棄傳統中立立場，回應俄羅斯侵略烏克蘭。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110630