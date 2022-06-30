俄羅斯盧布走升 Gazprom不發股利股價聞訊重挫

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯盧布今天走堅，在大宗商品價格高漲的支撐下，邁向2015年來最強勁的水準，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）則在宣布不配發股利後，股價應聲重挫近23%。

格林威治時間7時54分，Gazprom重挫22.7%，來到230盧布。Gazprom表示，公司基於2021年財報結果，決定不派發股利。

受Gazprom股價重挫影響，盧布盤中升幅收斂，但兌美元仍升值0.8%，來到52.80盧布兌1美元。盧布昨天一度逼近50關卡，為2015年5月以來首見。

盧布兌歐元則升值2%，來到54.90盧布兌1歐元，本週稍早一度升破53，為2015年4月以來首見。

盧布走堅引發俄國官員與以出口為主的企業憂心，因為這將導致俄國出口大宗商品和其他產品賺取的美元和歐元外匯收入兌換成盧布後縮水。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）表示，俄國可能降低政府支出，挹注資金進行外匯干預，以遏阻盧布升勢。

隨著通膨減緩，以及經濟需要低廉的借貸利率，俄羅斯央行可能也將降息，以紓解盧布升值的壓力。俄羅斯央行下一次利率政策會議將在7月25日舉行。

俄羅斯股市今天走跌，以美元計價的RTS指數在Gazprom大跌拖累下，挫4.9% ，來到1345.1點；以盧布計價的MOEX Russian指數跌5.5% ，來到2251.0點。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110630