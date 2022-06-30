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強化糧食供應韌性 新加坡批准印尼雞肉進口

2022/6/30 19:21（6/30 19:31 更新）
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受到馬來西亞禁止活雞出口的影響，新加坡擴大其他進口來源，當地超市架上可看到許多來自泰國的雞肉產品。攝於13日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月30日
受到馬來西亞禁止活雞出口的影響，新加坡擴大其他進口來源，當地超市架上可看到許多來自泰國的雞肉產品。攝於13日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月30日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）馬來西亞禁活雞出口，衝擊鄰國新加坡。為此，新加坡擴大雞肉進口來源，星官員今天宣布，已批准從印尼進口冷藏、冷凍雞肉，作為推動食物來源多元化、強化糧食供應的一環。

新加坡永續發展與環境部長傅海燕今天在臉書發文表示，星政府已批准從印尼進口冷藏、冷凍及加工雞肉產品。

新加坡目前准許從超過20個國家進口雞肉，包括巴西、澳洲及泰國等。傅海燕說，「清單上新增印尼讓我們推動來源多元化、強化糧食供應韌性的努力更進一步」。

她指出，全球供應將持續面臨不確定性，「我們必須對（供應）中斷、價格波動做好心理準備」。星政府採取長期規劃及相關措施以確保新加坡食物供應，並鼓勵消費者彈性選購食材，必要時選擇其他替代產品或來源。

俄烏戰爭延燒，導致全球物價高漲，原物料價格上漲也使馬來西亞雞肉供應短缺。星媒報導，馬國宣布自6月1日起禁止所有活雞出口，月中放寬部分禁令，准許甘榜雞、烏雞及雞肉加工食品恢復出口。

新加坡過去約有1/3的雞肉供應來自馬來西亞，進口的大多是活雞，然後在國內屠宰及冷藏。

馬國禁令一出，新加坡積極擴大其他替代來源，以維持雞肉供應穩定，目前當地超市架上可看到許多來自巴西、泰國的雞肉產品。（編輯：馮昭）1110630

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