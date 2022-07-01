英國外相訪法 籲強化歐洲安全共抗中俄威脅

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國外交大臣特拉斯今天在巴黎與法國外長柯隆納會面，強調英國對歐洲安全的承諾，也呼籲法國一同合作強化北約同盟與對烏克蘭的支援，並提及除了俄羅斯，中國對自由世界也構成威脅。

英國外交部表示，特拉斯（Liz Truss）在法國外交部與柯隆納（Catherine Colonna）會晤期間，雙方除了討論如何更有效支援烏克蘭，也談及應合作加強對俄羅斯的制裁措施。雙方也談及如何透過強化安全與經貿連結以應對來自俄羅斯與中國的威脅。

特拉斯剛結束在北大西洋公約組織（NATO）馬德里峰會28至30日的行程，今天在巴黎與柯隆納會面，重申北約各國團結一致的重要性。

在北約峰會期間，英方極力呼籲萬不可為了尋求暫時的和平，要求烏克蘭儘快與俄羅斯達成妥協。法、德、義大利等國都曾提出相關和談構想。

不過，在俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea ）、占領烏東部分地區後，德、法曾透過所謂的明斯克協議框架，居中斡旋推動俄、烏儘快停火，過程中等同要求烏方接受烏東的「特殊地位」，但這番妥協努力並未能阻止莫斯科持續進行反烏宣傳並在今年2月大舉入侵烏克蘭。

英國外交部表示，特拉斯與柯隆納同意在北約峰會及七大工業國集團（G7）26至28日峰會成果的基礎上，維持各國對烏克蘭為自由與自決而戰的支持動能。

在歐盟相關事務方面，特拉斯表示，英國仍期待與歐盟透過協商解決「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol）相關爭議，但指出若歐盟堅不同意對協議做出「必要的改變」，英方將不得不透過立法單方面改變協議內容和執行方式，以維護1998年簽定、旨在結束北愛衝突的「耶穌受難日協議」（Good Friday Agreement）。

英國政府認為，「北愛爾蘭協議」造成北愛爾蘭與英國其他地區的「貿易壁壘」、讓北愛民眾無法享有英國的制度優勢與優惠措施，更加深北愛內部「親英」與「親愛」勢力的分歧，無助落實更早簽定、攸關北愛情勢穩定的「耶穌受難日協議」。

不過，在野陣營與北愛民族主義政黨「新芬黨」（Sinn Féin）持不同意見，新芬黨領導人更直指由首相強生（Boris Johnson）領導的保守黨政府「說謊」、不願接受北愛與愛爾蘭關係密切且具強大民意基礎的現實。另一方面，歐盟也揚言強力反制倫敦單方面改變協議違反國際法，也都為歐洲的緊張情勢添新變數。 （編輯：陳惠珍）1110701