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烏克蘭軍隊被迫撤離 澤倫斯基誓收復利西昌斯克[影]

2022/7/4 10:49（7/4 11:23 更新）
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烏克蘭軍方3日證實消息說，烏克蘭軍隊被迫撤離東部城市利西昌斯克。（中央社製圖）
烏克蘭軍方3日證實消息說，烏克蘭軍隊被迫撤離東部城市利西昌斯克。（中央社製圖）
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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天承認在俄羅斯猛攻利西昌斯克（Lysychansk）後，烏軍撤離這個位在烏克蘭東部的城市，但誓言在西方長程武器助攻下收復此區。

路透社報導，俄軍表示，他們不到一週前拿下北頓內茨克（Sievierodonetsk），如今又奪下鄰近城市利西昌斯克，讓他們得以完全掌控烏東盧甘斯克（Luhansk）地區，這場政治勝利形同達成克里姆林宮一大戰爭目標。

戰場焦點如今轉向鄰近的頓內茨克州（Donetsk），烏軍仍在此掌控大片地區。

澤倫斯基在晚間視訊演說中表示：「若我軍指揮官將人員撤離前線部分據點，即敵軍在當地火力具有最大優勢，這也適用利西昌斯克情況，這代表一件事，那就是我們會靠戰術回歸，憑藉現代武器供應增援。」

澤倫斯基表示，俄軍將火力集中在烏東頓巴斯（Donbas）地區前線，但烏軍會以長程武器反擊，例如美國提供的「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS，簡稱海馬斯）。

澤倫斯基說：「我們會保護國軍和國人的性命，這會起同樣重要的作用。我們將贏回此地，最重要的是必須保護人民。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110704

俄羅斯軍方3日砲擊烏克蘭盧甘斯克地區，當地多棟建築遭到摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
俄羅斯軍方3日砲擊烏克蘭盧甘斯克地區，當地多棟建築遭到摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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