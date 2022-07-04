澳洲總理首訪烏克蘭 承諾進一步提供軍援[影]

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（中央社基輔3日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在基輔（Kyiv）會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時，承諾向烏國進一步提供軍事支援，包括裝甲車和無人機。

法新社報導，艾班尼斯是史上首位訪問烏克蘭的澳洲總理，他在基輔舉行的記者會上表示，澳洲將向烏克蘭提供「1億元的軍援」，但未具體說明是澳元還是美元；若是澳元，這筆軍援金額相當於6800萬美元。

艾班尼斯明確表示，澳洲將依烏克蘭要求提供額外軍事裝備，包括14輛裝甲運兵車、20輛「野外征服者」（Bushmaster）裝甲車和無人機。

澤倫斯基說，澳洲提供烏克蘭「相當多的援助，尤其是國防支援」；烏軍「高度重視」野外征服者裝甲車。

艾班尼斯也走訪了俄軍被控犯下戰爭罪行的布查鎮（Bucha）和伊爾平鎮（Irpin），以及基輔西北部戈斯托梅利（Gostomel）的一座機場。

他對烏克蘭總統、軍隊、人民的「勇氣、毅力、果敢和決心」致敬，稱讚他們「堅決對抗一個沒有挑釁或藉口就違反國際法的惡霸」。

艾班尼斯表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）若如克里姆林宮所說的，參加11月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，他會得到「應得的接待」。

艾班尼斯說：「如果蒲亭出席那次會議…他會得到應得的接待，而這不會是對友人的接待，或對尊重國際法治者的接待。」

同時，他說他無法想像澳洲杯葛這次會議，但「我們相信應盡可能地孤立俄羅斯」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110704