颱風艾利轉低壓影響範圍擴大 日本大雨危機未解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）今年第4號颱風艾利今天清晨登陸日本後，上午9時在九州轉為溫帶低氣壓。專家指出，轉為溫帶低氣壓後影響範圍反而擴大，部分地區到明天前仍有必要嚴防大雨帶來的災情。

日本放送協會（NHK）報導，日本名古屋大學教授坪木和久今天上午開始搭機在西日本上空進行氣象觀測。

坪木說，從大氣中較低位置到較高位置，都可以觀測到非常大量的水蒸氣，即使颱風轉為溫帶低氣壓也不能說可以安心。

坪木說，艾利作為颱風的威力相對較弱，但轉為溫帶低氣壓後反而可能為廣泛地區帶來強風及降雨。民眾到明天前必須持續嚴防大雨，即使離低氣壓位置很遠的地區，也有必要多加留意。

受到艾利減弱為溫帶低氣壓等影響，日本從西日本到北日本廣泛地區大氣狀態呈現非常不穩定狀態，研判北海道與青森縣局部地區可能出現時雨量100毫米左右的猛烈降雨，相繼被發布「破紀錄短時間大雨情報」。

日本各地到7月6日止都有降下大雨機會，必須嚴防土石災害或河川氾濫等災情。

四國地方的高知市因大雨可能造成洪水或土石災害，今天下午2時針對市內高齡者等發出避難情報。高知縣目前出現大雨零星災害，包括22棟民宅淹水、道路積水等。

青森縣弘前市政府對轄內因大雨發生土石災害危險性變得非常高的地區，發布屬次高警戒等級的避難指示，呼籲203個家戶共420人離開危險場所前往避難。

產經新聞報導，九州地方福岡縣大牟田市與熊本縣荒尾市，部分道路出現淹水災情；JR九州公司從今天上午開始停駛部分特急列車，許多地方鐵道路線也發生誤點。

不過，大雨也為當地水庫帶來正面影響，原本高知縣早明浦水庫蓄水率因梅雨提前結束降到約30%，但今天上午9時蓄水率已回升到41.2%，一天就增加逾10個百分點的水量。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110705