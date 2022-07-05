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干預匯市線索不明 盧布重貶逾10%至4週低點

2022/7/5 22:10
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）隨著投資人仍在尋找俄羅斯當局何時可能干預匯市的線索，俄國貨幣盧布兌美元匯價今天重貶至4週低點，盤中甚至一度大跌超過10%，摔落到61盧布。

路透社報導，俄羅斯為了嘗試限制盧布漲勢，財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）曾表示可能動用干預匯市手段。俄國中央銀行並未回覆有關盧布匯價今天重貶的置評要求。

拜油價上漲之賜，俄羅斯財政部預期本月預算收入將增加；但它表示，不打算將多出的預算用來購買外幣或黃金。

格林威治時間今天11時24分，盧布兌美元貶值10.3%至60.96盧布，創下6月8日以來最低價；兌歐元也重貶8.3%至62.53盧布。今天莫斯科交易時間，盧布匯價大多時候走跌。

俄羅斯外匯交易商Alor Broker的分析師在客戶報告中寫道，盧布最近從6月29日觸及的7年多高點回貶，只是市場修正。「現在談盧布升值趨勢中止仍嫌太早。」

「俄羅斯的國際收支餘額仍將繼續維持非常強大，進口商不會很快恢復它們的部位。除非實施新的預算規則，否則莫斯科交易所的貨幣市場情況不會有徹底變化。」

強勢盧布使得俄羅斯收入減少，因為它的外銷大宗商品和其他貨品賺取的是美元和歐元，因此盧布升值引發俄國官員和出口商擔憂。

但分析師曾指出，盧布兌美元匯價在50盧布或60盧布，對俄國預算的重要程度差別不大。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110705

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