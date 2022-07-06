東京時隔3個月再增逾8000例 日本全境增逾4萬例

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續走高，今天新增確診病例是近兩個月來再逾4萬例；其中東京新增8341例，時隔約3個月單日新增再逾8000例。

受到疫情反轉升溫影響，日本TBS電視台報導，原本希望在7月上半月實施的觀光振興方案「全國旅行支援」，可能將延後上路，預料日本政府最快將在本週後半週做出決定。

「全國旅行支援」是將在各都道府縣實施的「縣民折扣」擴及全國，每人每晚最多補助1萬1000日圓。日本政府官員表示，在目前疫情呈現升溫傾向的情況下，不太可能採取像要讓疫情擴散的作為。

富士新聞網自行統計，截至下午5時20分止，日本全境單日至少新增4萬3860例確診病例，是5月18日以來單日新增再逾4萬例。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，東京都今天新增8341例確診病例，較上週三增加4538例，連續19天高於上週同日，也是繼4月14日以來單日新增再逾8000例。

東京都最近一週平均單日新增約4426例確診病例，是前一週平均的186.8%，至今累計病例數162萬6196例。

鄰近東京都的千葉縣今天新增1659例確診病例，較上週三增加865例，至今累計病例數47萬920例。

神奈川縣今天新增3038例確診病例，較上週三增加1775例，連續20天高於上週同日，也是繼4月23日以來單日新增再逾3000例，至今累計病例數79萬2262例，包括2240例死亡病例。

大阪府今天新增4621例確診病例，較上週三增加2399例，連續兩天單日新增逾4000例，至今累計病例數103萬1159例，包括5216例死亡病例。

鳥取縣今天新增215例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數1萬7440例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2241例確診病例，較上週三的1709例增加532例，連2天單日新增逾2000例，至今累計病例數26萬3168例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增135.02人染疫，沖繩縣以727.48人連續103天高居日本各地之冠；島根縣以430.73人次之、熊本縣以361.76人排第3名。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110706