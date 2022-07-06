削弱中俄影響力 歐盟擬投資塔吉克建全球最高水壩

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（中央社布魯塞爾/杜桑貝6日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）官員告訴路透社，歐盟計劃成為塔吉克境內全球最高水壩的最大投資人，此舉目的在協助中亞減少依賴俄羅斯能源，也是歐盟回應中國一帶一路倡議的一環。

塔吉克2016年開始興建這座羅根（Rogun）水力發電廠，這座發電廠可以讓塔吉克實現完全的能源獨立。

歐洲投資銀行（European Investment Bank，EIB）目前未投資這項計畫，這座水力發電廠的主要開發商是義大利建設集團Webuild。

不過，歐洲投資銀行一位發言人本週告訴路透社，歐盟執委會已要求該行成為這項計畫的「最大投資人」。

塔吉克能源部長朱瑪（Dalyor Juma）6月告訴路透社，羅根水力發電廠造價預估約80億美元，目前已投入約30億美元。一名知情的歐盟官員表示，這起工程目前為止多是由塔吉克政府發債和民間貸款挹注，不過，塔吉克政府已向歐盟尋求財務和技術援助，以完成這項建設。

歐洲投資銀行在2014年到2020年間投資中亞約1億8200萬歐元，僅占該行在歐盟27個成員國以外地區數以十億計美元投資的一小部分。

這名要求匿名的歐盟官員表示，歐盟成為這座水力發電廠最大投資人的最主要目的，是為了讓塔吉克及其兩個鄰國，擺脫對俄羅斯能源的依賴。

羅根水力發電廠設計壩高335公尺，開發商表示，完工後將成為全球最高的水力發電廠，可望終結塔吉克長久以來電力短缺問題，同時還有餘力出口電力到烏茲別克和哈薩克。

這名歐盟官員表示，這項投資將是歐盟「全球門戶」（Global Gateway）計畫的一部分。歐盟去年12月宣布這項規模3000億歐元的全球基礎建投資計畫，以更好、更環保的訴求來取代中國的一帶一路倡議。

目前為止仍不清楚歐盟的計畫何時會變成實際投資，但歐盟官員表示，將在今年最後一季前做成決議。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110706