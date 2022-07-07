日本東京BA.5持續擴散 學者估8月中旬達高峰

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（中央社東京7日綜合外電報導）隨著COVID-19主流病毒株持續被替換為Omicron亞型變異株BA.5，日本名古屋工業大學研究團隊預估，東京疫情可能在8月中旬迎來「第7波」高峰，單日新增病例將超過1萬3000例。

日本讀賣新聞報導，東京都目前單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例不到5例，但預估到了9月，單日死亡病例將增加到20人左右。

這項預測是由名古屋工業大學教授平田晃正等人，利用人工智慧（AI）分析得出。日本目前主流病毒株是Omicron亞型變異株BA.2，這項預測假設未來1個月將幾乎被替換為傳染力可能更強的BA.5。

預測結果指出，東京都目前最近1週平均單日新增約4000例，到7月下旬將超過1萬例，並在8月中旬迎接約1萬3000例的高峰。

在這項預測中，雖然未來「第7波」疫情不會擴大到像今年初第6波疫情高峰單日約2萬例規模，但高峰後1個月內單日新增仍可能持續逾1萬例。

平田說，夏天期間很可能出現感染擴大的「第7波」疫情，確實推動第4劑疫苗接種，對包括高齡者等群族預防重症化來說相當重要。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110707