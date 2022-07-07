更多編輯台推薦新聞：
影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遊戲王作者高橋和希過世享壽60歲 沖繩傳死訊警方調查中
首頁 / 國際

WNBA球星格林納遭俄拘留多月 拜登致電慰問家屬

2022/7/7 14:40（7/7 14:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）白宮表示，美國正副總統拜登、賀錦麗今天在電話中告訴美國女子職籃（WNBA）球星格林納的妻子雪瑞兒，當局正在設法讓自2月遭俄羅斯拘留迄今的格林納獲釋。

雪瑞兒（Cherelle Griner）昨天在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「CBS晨間」（CBS Mornings）上說，格林納（Brittney Griner）因毒品罪名在莫斯科機場被捕以來，沒有聽過來自美國政府的消息。

路透社報導，白宮表示：「總統致電雪瑞兒時向她保證，他會採取行動讓布蘭妮（格林納）盡快獲釋，也會讓保羅．惠蘭（Paul Whelan）及其他在俄羅斯等地遭不當關押的美國人獲釋。」美國前陸戰隊員保羅．惠蘭2020年因間諜罪名遭俄羅斯法院判處16年徒刑。

白宮表示，拜登也在電話中「把他今天要寄給格林納的信件草稿讀給雪瑞兒聽」。

白宮在美國國慶連假期間接獲來自格林納的信件，信中懇求拜登協助處理她的案子，並幫助其他被拘留在俄國的美國公民。

白宮說，拜登告訴雪瑞兒，美國政府正在尋求「各種管道帶格林納回家」。

31歲的格林納被控走私據傳為大麻油的麻醉藥品，目前正在俄羅斯接受審判，最高可面臨10年有期徒刑。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於當局沒有端出更多作為來營救鳳凰城水星（Phoenix Mercury）球員、明星賽中鋒格林納，WNBA內部挫折感日深。

鳳凰城水星教練尼加德（Vanessa Nygaard）4日時說：「如果這發生在（NBA洛杉磯湖人球星）詹姆斯（LeBron James）身上，他就會回家了吧？」她說：「這說明了女性的價值，說明了黑人的價值，說明了同性戀人士的價值。所有這些事，我們都很明白，所以才格外讓人難過。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：蔡佳敏）1110707

延伸閱讀
先進武器打擊俄羅斯本土 美烏商討衝突升級風險搶蒲亭人才 美為俄頂尖科學家放寬簽證規定美財長：拜登希望將俄逐出G20 若俄與會將抵制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族