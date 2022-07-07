美副助卿出席立陶宛論壇 挺立台關係譴責北京脅迫

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯7日專電）美國國務院歐亞事務首席副助卿霍根今天說，美國支持立陶宛與台灣發展經貿、文化關係，並譴責北京對立陶宛的政治、經貿脅迫，重申美國將協助立陶宛應對。

今年是立陶宛與美國建交百年，立陶宛國會今天舉行紀念論壇。霍根（Dereck J. Hogan）親自出席致詞。當他提到美國支持立台關係，全場響起熱烈掌聲。

立陶宛與台灣去年夏天宣布規劃互設代表機構，原本就因立陶宛率先退出北京與中東歐國家17+1互動機制而緊張的立中關係更趨惡化。北京持續以外交、經貿等手段脅迫立陶宛，更企圖將立陶宛自跨國供應鏈排除，歐盟因此今年1月在世界貿易組織（WTO）對中國提告，美、英等國和台灣也加入。

霍根致詞時細數立陶宛捍衛自由、民主、法治、人權等原則以及支持各國家地區相關公民運動的積極作為，強調美國將持續與像立陶宛這樣的盟友同在，因為美國和立陶宛面對的是共同的安全威脅與挑戰。

他指出，「這也包括抵抗中華人民共和國的外交與經貿脅迫作為」。

霍根指出，面對中國的作為，美國堅定與立陶宛同在，並將致力一同合作強化經濟韌性。

他強調，美國尊重並支持立陶宛擴大發展與台灣經貿、文化連結的主權決定，「我們拒絕北京（對立陶宛）的懲罰性措施」，中方的經貿脅迫作為讓人不得不嚴重關切北京是否致力遵循國際貿易原則。

霍根指出，美國將持續與歐盟以及理念相近盟友和夥伴合作，反對中共的經貿與外交作為。（編輯：周永捷）1110707