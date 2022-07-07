英相強生領導脫歐一度聲望高 醜聞不斷用盡好運

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英相強生2019年掌權後率領脫歐聲勢高漲，但疫情爆發拖垮經濟，又因開趴醜聞被黨內逼宮，驚險挺過再碰上副黨鞭性醜聞，他被控視而不見，讓數十名閣員出走，如今終於鬆口請辭。

法新社報導，英國首相強生（Boris Johnson）一再逃脫爭議的好運氣，曾令他被冠上「塗油的小豬」稱號，但他這次終於用盡好運。

壓垮強生的是兩名重要閣員，財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）5日接連請辭，令飽受壓力的強生失去重要盟友。

在黨內要求辭職的聲浪下，強生預計今天宣布請辭保守黨黨魁，離開這個他在大約3年前，從前首相梅伊（Theresa May）手中接下的職務。

強生從梅伊手上接下脫離歐盟的重責後，於2019年底發動提前大選，贏得保守黨自1980年代前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）時代以來最大勝利，替2016年公投後停滯不前的脫歐進展解套，率領英國在2020年1月正式脫歐。

但強生的首相生涯自此急轉直下，他對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應處理引發批評，並被指控腐敗、任人唯親、雙重標準和表裡不一。

有些人把強生的執政風格，和他豐富的私生活情史相比。他有3段婚姻，至少7名子女，以及謠傳有過許多婚外情。

強生在「每日電訊報」（Daily Telegraph）的前同事柏尼爾（Sonia Purnell）說，蘇納克和賈維德或許跟她和其他人一樣，看清楚了強生的真面目。

她接受「天空新聞網」（Sky News）訪問表示：「你愈接近他（強生）就愈不喜歡他，愈不信任他。他確實會讓別人失望，會每一次都誤導你。」

58歲的強生全名Alexander Boris de Pfeffel Johnson，家人暱稱他Al，他1964年6月19日出生於美國紐約，家境富裕。14歲之前，強生和家人隨著父親往來於美、英兩地。

強生的父親進入歐盟執委會（European Commission）工作後，舉家遷往布魯塞爾，但母親因為受不了持續搬家和父親的風流，罹患抑鬱症入院。

強生和姊姊被送往英國就讀預備學校，之後就讀伊頓公學（Eton College），畢業後進入牛津大學（Oxford University），是校內風雲人物。1987年大學畢業後，強生迎娶了美麗且富有的第一任妻子莫斯亭-歐文（Allegra Mostyn-Owen），投入記者生涯。

強生起初在「泰晤士報」（The Times）當實習記者，但工作表現差強人意，急於表現的強生於是編造了一段受訪內容，因為造假而遭到開除；但他很快受到「每日電訊報」的編輯延攬，25歲就當上駐布魯塞爾記者。

強生在布魯塞爾5年期間就展露了他的疑歐傾向，雖然文筆犀利，但遭同業質疑過於偏頗，報導可信度存疑，但他的名字卻因此在英國家喻戶曉，初嚐走紅滋味。

強生1994年回到倫敦，成為電訊報的助理主編和首席政治專欄作家，同時在「觀察者」（Spectator）撰寫專欄。

此時的強生開始思考把知名度變為選票，轉換生涯跑道。他在1999年成為「觀察者」主編，2001年投入議員選舉，並向選民承諾若當選會辭去主編職務。然而，當他選上保守黨在牛津郡罕利（Henley）選區的議員後，並沒有兌現承諾，他繼續擔任主編長達4年。

強生在2008年當選倫敦市長，儘管他在第一任期有用人唯親、種族歧視等負面消息，仍在2012年成功連任。

2012年倫敦舉辦奧運時，強生穿戴裝備、手拿著英國國旗，想要帥氣滑鋼索參加在維多利亞公園舉辦的奧運派對，卻卡在半空中，以驚人進場方式登上全球版面。

倫敦奧運的成功，也讓強生的聲望達到最高峰，有近7成5民眾希望他入主唐寧街10號，人氣比當時首相卡麥隆（David Cameron）還高。

不過，卡麥隆2016年因為脫歐公投辭職時，強生遭盟友戈夫（Michael Gove）背叛，未能角逐黨魁，最後由時任內政大臣梅伊出線。

梅伊上任後任命強生為外交大臣。他在2018年7月因為不滿梅伊的脫歐政策宣布請辭，2019年7月當選保守黨黨魁，年底帶領保守黨在下議院大選大獲全勝，奠定脫歐草案通過的基礎。

儘管強生完成政治承諾，但全球無預警爆發COVID-19疫情，令他措手不及，甚至他在2020年4月也因確診入住加護病房。

強生最終痊癒，但這次疫情帶給他最慘痛的不是身體上的後遺症，而是在防疫期間發生的首相官邸開趴「派對門」醜聞。

根據「派對門」調查報告，唐寧街多次違反防疫封城令舉行派對。警方另行調查後，對83人發出126張罰單，強生與蘇納克都因為在2020年6月參加強生56歲生日派對而被罰。

保守黨議員今年6月初對強生發起不信任投票，他以211票對148票保住權位，但接著保守黨在在兩場國會補選接連慘敗，黨內不滿聲浪升高，又爆出保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）涉及性醜聞。

令保守黨議員惱怒的是品契爾過去就面臨類似指控，強生卻還任命他出任負責強化黨內紀律的副首席黨鞭職務，終於引爆數十名閣員接連辭職，強生也於7日宣布請辭。

私生活方面，儘管一頭亂髮，其貌不揚，強生的情史卻相當豐富，他在1993年和第一任妻子離婚，12天後迎娶幼時在布魯塞爾結識的律師惠勒（Marina Wheeler），兩人共育有4名子女。

他在2020年和惠勒協議離婚，2019年就任首相後，他帶著曾是他公關幕僚的女友席孟茲（Carrie Symonds）一起進駐唐寧街。兩人於2021年結婚，並在他任首相期間生下1子1女。（編譯：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110707