美最高院關鍵判決要角 密西西比唯一墮胎診所關門

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國最高法院上月推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決，這項裁決的核心密西西比州唯一一家提供墮胎手術的診所今天拉下鐵門。

位於密西西比州的傑克森婦女健康組織（Jackson Women’s Health Organization）因建物外牆顏色，又名粉紅之家（Pink House），在最高法院推翻保障墮胎權裁決，禁止墮胎的法律生效前，進行最後一次結束妊娠手術。

粉紅之家基金（The Pink House Fund）在推特發文表示：「今天對於在密西西比最後一家提供墮胎手術的我們大家來說是艱辛的一天。」粉紅之家基金負責募款維持粉紅之家運作。

「這是我們奮不顧身對抗的最後一天，在沒有其他機構提供或可以提供之際，我們對於我們在這裡的工作感到驕傲。」

密州立法禁止婦女懷孕15週後墮胎，傑克森婦女健康組織（Jackson Women’s Health Organization）提告指該法違憲，大法官重新檢視1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），而在今年6月25日推翻保障墮胎權的歷史性裁決。

密西西比州2007年通過禁止墮胎法案，最高處10年徒刑，但危及母體生命的情況除外，但未排除性侵或亂倫等情況。

粉紅之家要求地方法院阻擋這項法律，但遭到拒絕，而不得不關門。

在鄰近多州同樣不歡迎墮胎的情況下，密西西比州想結束妊娠婦女，恐必須使用墮胎藥，或前往數百公里外的伊利諾州等地，進行墮胎手術。

美國境內其他地區，幾家提供墮胎手術的設施中心已經停業。

女性整體健康（ Whole Woman's Health）6日宣布，旗下4家德州診所將關門，而將在隔壁的新墨西哥州開設一家新診所。

密蘇里唯一一家提供墮胎手術的診所，由聖路易計劃生育協會（Planned Parenthood）經營，也已經在6月23日結束這類手術。

在最高法院的歷史性裁決後，美國50州約半數的婦女墮胎管道料將消失。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110707