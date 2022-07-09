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印度山區暴雨 朝聖者至少8死數人失蹤

2022/7/9 02:52
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（中央社記者林行健新德里8日專電）印度北部一處山區朝聖地8日下午突然發生暴雨，至少8人被大水沖走溺斃，搜救行動仍在摸黑進行中，罹難人數有可能繼續增加。

下午5時30分左右，查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）山區的阿瑪爾那特石窟（Amarnath Cave）一帶突然發生暴雨，救難單位稱，當時有眾多朝聖者在河床附近搭設帳蓬及食堂，其中3個帳蓬被沖走。

克什米爾警方在推特說，截至印度時間晚上8時15分（台北時間晚上10時45分），已確認8人死亡，傷者被空運到醫院救治，尚有數目不明的朝聖者下落不明。

救難人員表示，每個帳蓬一般都住有4至6人，搜救行動仍在進行中。

阿瑪爾那特石窟位於海拔將近4000公尺的山區，一年中大部分時間都被積雪覆蓋，因此每到夏季可以行動時，都會有數以萬計的朝聖者前去，瞻仰印度教3大神之一的濕婆神（Shiva）。

今年的朝聖之旅始於6月30日，主辦單位聲稱有超過10萬人報名參加，經由兩個基地營分別朝石窟行進，其中一條路為14公里、另一條36公里，朝聖行程計43天。（編輯：徐睿承）1110709

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