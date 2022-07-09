加拿大大規模斷網連緊急求救電話也不通 民眾生活陷混亂

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（中央社記者程愛芬溫哥華8日專電）加拿大最大電信公司羅傑斯通訊今天大規模停電，導致全加拿大網路通信系統中斷，影響政府和金融機構服務，連緊急求救的911電話都不能使用，民眾生活受極大影響。

羅傑斯通訊公司（Rogers Communications Inc.）未說明停電原因，但強調非受駭客攻擊。

監控加拿大電子網絡的加拿大通信安全局（Communications Security Establishment）也在聲明中表示：「沒有跡象顯示此次斷網事件涉及惡意網路攻擊。」

加拿大最大電信公司羅傑斯通訊8日大規模斷網，民眾抱怨不已。另一家電信公司研科通訊立即打出廣告揶揄羅傑斯，向羅傑斯的客戶招手。 中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月9日

加拿大有三大電信公司，羅傑斯通訊是第一大，擁有手機、網路和有線業務的客戶數超過1200萬。另外兩家是研科通訊（Telus Communications）和加拿大貝爾公司（Bell Canada）。

羅傑斯通訊從一大早斷網斷訊後已十幾個小時，直到傍晚都未恢復。公司發聲明向客戶道歉，表示正努力修復系統。

所有羅傑斯的客戶無法使用網路、不能打電話和收看電視。有民眾趕著繳納房屋稅或匯款，但銀行服務無法進行；開車往返加拿大和美國邊境的交通受阻礙，因海關無法順利讀取通關者資料。

最糟糕的是竟然911緊急求救電話也不能用。根據加拿大廣播電視和電信委員會 （Canadian Radio-television and Telecommunications Commission）在2017年的新規定，電信公司應確保手機在沒有服務的情況下也能夠聯繫911。

這是近年來羅傑斯通訊第二次重大斷網事件，2021年4月出現過類似情況。當時，羅傑斯將責任歸咎於一家電信設備供應商的軟體更新問題。

民眾紛紛抱怨吐槽。有人說，今天沒網路「像沒水喝一樣快死了」；有人說，「快跳船到另一家研科公司吧」。街頭的咖啡店一座難求，每個人都想找到有通暢無線網路的地方。

專家表示，這凸顯加拿大電信系統極其脆弱。

麥馬斯特大學（McMaster University）公共政策碩士項目執行主任貝特納（Vass Bednar）說，大斷網說明加拿大電信業普遍缺乏競爭力，僅有三巨頭掌控市場，容易出問題。

卡爾頓大學（Carleton University）國際事務教授卡文（Stephanie Carvin）認為這次事件凸顯國家安全隱憂，「我們有可能成為未來更多邪惡行為者的目標。」（編輯：馮昭）1110709