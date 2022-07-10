更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

拒指揮中德建交音樂會 鮑恆毅：我是台灣人
政治

拒指揮中德建交音樂會 鮑恆毅：我是台灣人

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
安倍晉三遇刺
首頁 / 國際

安倍晉三遇刺身亡 美國務卿11日赴日致哀

2022/7/10 11:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷10日綜合外電報導）美國國務院表示，國務卿布林肯明天將前往日本，親自為日本前首相安倍晉三遇刺身亡一事致哀。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price） 表示，目前人在泰國曼谷的布林肯（Antony Blinken），將在東京與日本高層官員會面時，「向日本人民表示哀悼之意」。

安倍晉三是日本在位時間最長的首相，8日在奈良市一場助選活動遭到槍殺。日本是世界最安全的國家之一，安倍晉三遇刺案是極罕見的槍枝犯罪。

安倍晉三與美國建立了緊密的關係，尤其是在國防事務上，同時他也試著讓日本擺脫戰後奉行的和平主義路線。

布林肯昨天在印尼峇里島參加完20國集團（G20）外長會議後說：「數十年來，日本和美國間的聯盟一直是我們外交政策的基石。」

他說：「安倍首相確實將這種夥伴關係提升到新的高度，日本和美國人民間的友誼也是同樣難以撼動的。」

「因此，在一場真的讓人震驚的暴力事件發生後，我們將與日本民眾、安倍晉三的家人站在一起。」

美國總統拜登稍早已前往位於華府的日本大使館，並簽署弔唁簿。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110710

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
安倍晉三遇刺 日台協會將設獻花台供民眾哀悼