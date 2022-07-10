安倍晉三遇刺身亡 美國務卿11日赴日致哀

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（中央社曼谷10日綜合外電報導）美國國務院表示，國務卿布林肯明天將前往日本，親自為日本前首相安倍晉三遇刺身亡一事致哀。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price） 表示，目前人在泰國曼谷的布林肯（Antony Blinken），將在東京與日本高層官員會面時，「向日本人民表示哀悼之意」。

安倍晉三是日本在位時間最長的首相，8日在奈良市一場助選活動遭到槍殺。日本是世界最安全的國家之一，安倍晉三遇刺案是極罕見的槍枝犯罪。

安倍晉三與美國建立了緊密的關係，尤其是在國防事務上，同時他也試著讓日本擺脫戰後奉行的和平主義路線。

布林肯昨天在印尼峇里島參加完20國集團（G20）外長會議後說：「數十年來，日本和美國間的聯盟一直是我們外交政策的基石。」

他說：「安倍首相確實將這種夥伴關係提升到新的高度，日本和美國人民間的友誼也是同樣難以撼動的。」

「因此，在一場真的讓人震驚的暴力事件發生後，我們將與日本民眾、安倍晉三的家人站在一起。」

美國總統拜登稍早已前往位於華府的日本大使館，並簽署弔唁簿。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110710