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北韓向西部海域發射兩枚火箭 南韓密切關注

2022/7/10 23:18
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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國軍方聯合參謀本部今天表示，北韓今天從西海岸以多管火箭發射器向西部海域發射2枚火箭。韓國總統府表示，正密切關注北韓方面動向。

南韓軍方發布消息說，軍方雷達從下午6時21分至37分許探測到北韓疑似火箭發射器所發射火箭的飛行軌跡。據悉，北韓疑似利用120毫米或240毫米口徑的多管火箭發射器。

軍方正在分析北韓此次射彈屬於例行訓練，還是武力示威。北韓軍方從本月開始進行夏季訓練。有分析認為，在北韓基本做好第七次核試驗準備的情況下，美國空軍F-35A匿蹤戰鬥機時隔約5年來到南韓，並將與南韓軍方實施聯合軍演，因此北韓這次針對韓美進行低強度武力示威。

韓美將於下周實施空中聯合軍演，屆時F-35A戰機也將參演。目前，6架F-35A臨時被部署在位於全羅北道群山的駐韓美軍基地。這型戰機此前在南韓公開部署是在4年多前的2017年12月。

韓聯社報導，據韓國總統發言人室表示，國家安保室已緊急開會了解北韓射彈情況，檢查韓國軍方的戒備態勢，並正在密切關注北韓方面動向。（編輯：林治平）1110710

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