巴基斯坦雨季釀洪災 1個月造成147人身亡

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（中央社喀拉蚩11日綜合外電報導）巴基斯坦雨季引發部分地區洪災氾濫，官員指出，過去1個月已有147人死於相關事故。

美聯社報導，巴基斯坦國家緊急事故管理署（National Emergency Management Agency）表示，死者當中包括88名婦孺。暴雨也在全國各地對住家、道路、橋梁與發電站造成損害。

巴基斯坦南部重要港市喀拉蚩（Karachi）尤其災情慘重，社區今天依舊泡在水裡，造成部分通勤者受困，有些人嘗試徒步，或騎自行車穿越及膝的積水，也有居民安排船隻前往更安全的地方。

一名居民表示：「因為道路淹水，現階段我們必須利用船隻通行，無法開車。」

喀拉蚩其他居民表示被迫棄車，步行通過深及腰部的積水。政府召集準軍事部隊協助淹水道路的抽水作業，並疏散民眾。

報導稱，今年的雨勢據稱是往年同一時期平均雨量的2倍。今年雨季在6月中展開，最初在西南部的俾路支省（Balochistan）釀成災情，當地至今已有63人死亡。

在喀拉蚩為首府的信德省（Sindh），防災機構表示至少26人喪生。首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）和東部的旁遮普省（Punjab）也降下大雨。

專家指出，氣候變遷是巴基斯坦今年雨季較往年猛烈的原因。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110711