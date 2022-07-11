更多編輯台推薦新聞：
日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄
運動

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄
運動

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴基斯坦雨季釀洪災 1個月造成147人身亡

2022/7/11 20:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀拉蚩11日綜合外電報導）巴基斯坦雨季引發部分地區洪災氾濫，官員指出，過去1個月已有147人死於相關事故。

美聯社報導，巴基斯坦國家緊急事故管理署（National Emergency Management Agency）表示，死者當中包括88名婦孺。暴雨也在全國各地對住家、道路、橋梁與發電站造成損害。

巴基斯坦南部重要港市喀拉蚩（Karachi）尤其災情慘重，社區今天依舊泡在水裡，造成部分通勤者受困，有些人嘗試徒步，或騎自行車穿越及膝的積水，也有居民安排船隻前往更安全的地方。

一名居民表示：「因為道路淹水，現階段我們必須利用船隻通行，無法開車。」

喀拉蚩其他居民表示被迫棄車，步行通過深及腰部的積水。政府召集準軍事部隊協助淹水道路的抽水作業，並疏散民眾。

報導稱，今年的雨勢據稱是往年同一時期平均雨量的2倍。今年雨季在6月中展開，最初在西南部的俾路支省（Balochistan）釀成災情，當地至今已有63人死亡。

在喀拉蚩為首府的信德省（Sindh），防災機構表示至少26人喪生。首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）和東部的旁遮普省（Punjab）也降下大雨。

專家指出，氣候變遷是巴基斯坦今年雨季較往年猛烈的原因。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110711

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族